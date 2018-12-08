В субботу, 8 декабря, в СМИ появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве. Соответствующую информацию ранее предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

В здание вокзала прибыли сотрудники пожарной охраны, которые уже приступили к тщательной проверке в помещениях, передает сегодня ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники пожарного подразделения осматривают Киевский вокзал, однако к настоящему моменту никаких внешних признаков пожара выявить не удалось. Данных об эвакуации пассажиров и работников вокзала также пока не поступало.