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В Москве мужчина упал на рельсы на станции метро "Минская"
7 декабря 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в пятницу ЧП произошло на станции метрополитена "Минская". 60-летний мужчина упал под прибывающий поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение. Но москвич получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент на "желтой" ветке произошел около 17:33.
Из-за ЧП движение поездов было прервано от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" на Солнцевской линии метро.
По данным пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, мужчина по собственной неосторожности споткнулся и упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.
Дежурившие на платформе полицейские незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего.
В 17:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения тела пассажира из-под поезда. В 18:20 тело погибшего было извлечено, подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.
Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда. Все они подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира: пассажир, стоя на краю платформы, пошатнулся и упал под прибывающий электропоезд, - сообщает АГН "Москва".
Информация о гибели мужчины была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения, проводится проверка. На данный момент поезда по "желтой" ветке вошли в график.
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