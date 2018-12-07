В Москве в пятницу ЧП произошло на станции метрополитена "Минская". 60-летний мужчина упал под прибывающий поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение. Но москвич получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент на "желтой" ветке произошел около 17:33.

Из-за ЧП движение поездов было прервано от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" на Солнцевской линии метро.

По данным пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, мужчина по собственной неосторожности споткнулся и упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

Дежурившие на платформе полицейские незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего.

В 17:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения тела пассажира из-под поезда. В 18:20 тело погибшего было извлечено, подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда. Все они подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира: пассажир, стоя на краю платформы, пошатнулся и упал под прибывающий электропоезд, - сообщает АГН "Москва".

Информация о гибели мужчины была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения, проводится проверка. На данный момент поезда по "желтой" ветке вошли в график.