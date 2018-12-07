Директора магаданского детдома подозревают в избиении воспитанников

В Магаданской области директора детского дома в поселке Ола подозревают в избиении воспитанников. Согласно последней информации, прокуратура возбудила по факту случившегося уголовное дело.

Глава учреждения в ноябре текущего года якобы применил физическую силу к двум ребятам, одному из которых 16 лет, а другому 10 лет, передает в пятницу, 7 декабря, портал URA.RU. Есть информация о том, что одного из воспитанников директор детского дома ударил по лицу.

Мужчину в настоящий момент обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также жестоком обращении с детьми. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.