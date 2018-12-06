В СМИ появились подробности нападения подростка с ножом на московскую школу. Ранее сообщалось, что ученик утром в четверг пришел в учебное заведение с оружием и начал угрожать преподавателям.

Впоследствии выяснилось, что школьник также грозился добровольно уйти из жизни. Сотрудники правоохранительных органов столицы отметили, что подросток якобы плохо написал сочинение к пробному Единому госэкзамену, передает Лента.Ru. Ученик заявил, что не хочет жить, а затем заперся в кабинете. В настоящий момент с ним разговаривают психологи.

Источник утверждает, что "неудачное сочинение", о котором идет речь, пока не проверили, поэтому говорить о результатах данной работы еще рано.