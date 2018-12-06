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Свыше 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопада в столице
6 декабря 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
В московских аэропортах по причине ухудшившихся погодных условий (из-за снегопада) задерживается 27 авиарейсов, еще 7 - попросту отменены. Об этом свидетельствуют табло столичных аэропортов.
Согласно сервису "Яндекс.Расписания", в аэропорту Домодедово задержали 7 рейсов и 5 отменили. Во Внуково также перенесли 12 рейсов и отменили 2. В Шереметьеве задержали 8 самолетов.
Причиной сбоя в работе стал начавшийся еще вчера снегопад. Снег не прекращался всю ночь и к 6 утра 6 декабря синоптики насчитали 6 мм осадков, что больше месячной нормы на 10%, пишет КП.
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