Свыше 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопада в столице

В московских аэропортах по причине ухудшившихся погодных условий (из-за снегопада) задерживается 27 авиарейсов, еще 7 - попросту отменены. Об этом свидетельствуют табло столичных аэропортов.

Согласно сервису "Яндекс.Расписания", в аэропорту Домодедово задержали 7 рейсов и 5 отменили. Во Внуково также перенесли 12 рейсов и отменили 2. В Шереметьеве задержали 8 самолетов.

Причиной сбоя в работе стал начавшийся еще вчера снегопад. Снег не прекращался всю ночь и к 6 утра 6 декабря синоптики насчитали 6 мм осадков, что больше месячной нормы на 10%, пишет КП.