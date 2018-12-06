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Рейс из Новосибирска в Москву задержали на полтора часа из-за пьяных пассажиров
6 декабря 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Рейс из Новосибирска в Москву был задержан на полтора часа из-за пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент был зафиксирован в новосибирском аэропорту "Толмачево".
Согласно последней информации, три пьяных человека поднялись на борт самолета и, как уточняется, не нарушали общественный порядок. Сотрудники авиакомпании, однако, отказали этим пассажирам в перелете, передает утром в четверг портал "Свободная пресса".
Неудачливых граждан сняли с рейса. Теперь всем троим грозит административное наказание по статье "Появление в общественном месте в состоянии опьянения", уточняет ФАН.
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