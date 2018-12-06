В Иркутской области на трассе опрокинулась фура с верблюдами

На трассе в Иркутской области опрокинулась фура с верблюдами. Согласно последней информации осведомленных источников, цирковых животных перевозили из Новосибирска в Железногорск-Илимский на гастроли.

Водитель машины перепутал дороги, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет. На месте погиб верблюд по кличке Сережа, а верблюд Славик был спасен.

Как сообщает "Свободная пресса", спасательная операция заняла около восьми часов. Потребовалась помощь специалистов, а также пожарные рукава. В ГУ МВД России по Иркутской области отметили, что животное травм не получило. Славику пришлось пройти 20 километров по дороге в поселок Эдучанка, где его покормили, а затем отвели в теплое помещение.