Десятки животных погибли при пожаре в приюте в Москве

Десятки животных погибли при пожаре в Москве в приюте "Счастливый друг". Пожар в сетевом приюте для животных произошел рано утром в среду, 5 декабря, по адресу: улица Нижние Мневники, дом 37.

Владелица приюта рассказала о гибели 14 собак. Погибли также несколько кошек, кролики и фазаны, передает Агентство "Москва". Когда приют загорелся, зоозащитники изо всех сил старались спасти как можно больше животных.

"Удалось спасти многих животных, мы вышибали все двери и окна. До последнего спасали их, пока полиция не приехала. Доставали всех, кого могли. Полиция остановила, потому что работники могли сгореть", - рассказала Светлана Комиссарова.

Погибшие собаки находились в пункте стерилизации. По мнению Комиссаровой, возгорание началось именно там – снаружи, за забором. По версии владелицы приюта, причина пожара - поджог, - сообщается на сайте m24.ru.

Всего в сети "Счастливый друг" числится три приюта. Животных, которых удалось спасти от пожара, перевезли в вольеры приюта по другим адресам.