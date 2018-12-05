В МВД опровергают информацию о сбежавшем вооруженном охраннике

Столичное управление МВД опровергло информацию о сбежавшем охраннике, о котором ранее сообщили в ряде СМИ. Как уточнялось, военный сбежал со стратегического объекта во Владимирской области. Опубликовано фото военного, сбежавшего с поста с автоматом АК и патронами

«Никакого плана "Сирена" не вводилось, информацию о якобы сбежавшем с автоматом Калашникова охраннике не подтверждаем», - сообщили в полиции, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали АН, на сайте телеканала Рен-ТВ было размещено фото военнослужащего, которого, по информации портала, разыскивают правоохранители.