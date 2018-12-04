Участники массовых протестов в Париже разгромили знаменитую Триумфальную арку

Во Франции участники массовых протестов в столице страны разгромили знаменитую Триумфальную арку в Париже. Глава французского Центра национальных памятников в Twitter сообщил о варварстве погромщиков и опубликовал доказательные фотографии, - сообщает kp.ru.

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«Желтые жилеты» ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, принялись уничтожать историческое наследие французов. Вандалы повредили несколько статуй, разбили витрины, изрисовали стены и колонны лозунгами, испортили декоративную отделку помещений.

По предварительным оценкам, музею нанесен ущерб примерно миллион евро. После произошедшего Триумфальную арку закрыли для посетителей, пока в Париже не утихнут беспорядки.

В субботу, 1 декабря, начавшиеся в середине ноября акции протеста возмущенных ростом цен на бензин переросли в многочисленные погромы, стычки с полицией и поджоги.