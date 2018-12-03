В Набережных Челнах школьница получила сильный ушиб во время конфликта с учителем. Согласно последней информации источников, девочка была экстренно доставлена в травмпункт на машине "скорой помощи".

Инцидент в учебном заведении произошел в минувшую субботу, 1 декабря. Предварительным диагнозом, который поставили медики, стал "ушиб мягких тканей плеча", передает портал "Челнинские известия".

Впоследствии четырнадцатилетняя школьница сообщила, что ее сильно схватил за плечо учитель математики. В настоящий момент ребенок находится на амбулаторном лечении. Пока не установлено, по какой причине между девочкой и преподавателем вспыхнул конфликт.