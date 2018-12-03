Челябинцы украли более 15 миллионов киловатт-часов

За 10 месяцев текущего года энергетики во время 181 рейда выявили 376 случаев хищения электроэнергии в больших объемах, причем как жителями, так и компаниями. Всех воришек тут же отключили, а все данные передали в полицию.

По факту незаконного присоединения к электросетям компании энергетики составили 193 акта бездоговорного и 183 акта безучетного потребления на общий объем 15 миллионов 111 тысяч киловатт-часов. В отношении 44 недобросовестных потребителей, которые не возместили ущерб добровольно, начато административное делопроизводство, остальные заявления находятся в стадии рассмотрения правоохранительными органами.

Отметим, что самовольное подключение может угрожать здоровью и даже жизни людей. Кроме того, после обнаружения хищения виновнику начисляется существенный штраф. Также он должен оплатить все отпущенное электричество в полном объеме.

Энергетики просят жителей региона сообщать о таких случаях безучетного потребления электроэнергии по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).