Подростки-спортсмены пострадали в ДТП в Таймырском районе

Серьезное ДТП произошло в субботу утром в Таймырском районе Красноярского края. Дети-спортсмены ехали на микроавобусе Volkswagen на соревнования по борьбе в Норильск. Микроавтобус на трассе врезался в грузовик КАМАЗ.

В результате ДТП водитель Volkswagen и один пассажир погибли. Пострадали шесть подростков в возрасте 13-14 лет. Дети и один пассажир госпитализированы. В краевом Минздраве сообщили, что все дети находятся в Дудинской больнице, помощь им оказывается в полном объеме. Пострадавший взрослый находится в тяжелом состоянии, - передает РИА Новости.

Дети-спортсмены - из поселка Носок. Спортшкола воспользовалась услугами частного перевозчика, так как ранее власти района отказали в предоставлении транспорта из-за мороза. Сейчас на Таймыре минус сорок градусов.

В микроавтобусе находилось 9 человек.

"В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир (по последней информации - мужчина) и 6 детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу", - сообщается на сайте МВД.