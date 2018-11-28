В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остаются люди

В Якутии на шахте "Денисовская" произошло обрушение горной породы. В настоящее время под завалами находится один человек. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, всего в шахте находилось 55 человек, передает РИА Новости. Шахта не остановила работу. Сейчас устанавливаются стойки и перекрытия, чтобы подобраться к завалам.

На место выдвинулись также горноспасатели, помощь специалистам оказывают и другие шахтеры. На шахте введен режим Чрезвычайной Ситуации. Глубина шахты составляет 230 м.