Еще четыре московских ТЦ были эвакуированы из-за угрозы взрыва

Количество московских торговых центров, эвакуированных в среду из-за угрозы взрыва, увеличилось до четырнадцати. Согласно последней информации, все сообщения о "бомбах" являлись анонимными.

Осведомленный источник отметил, что звонки в четырнадцать ТЦ поступили в течение полутора часов с 11.30 до 13.30 по московскому времени. Как уточняет сегодня издание "Известия", в общей сложности были экстренно эвакуированы шесть тысяч человек.

Кроме того, ранее появились данные об эвакуации Киевского вокзала в столице, однако впоследствии эта информация была опровергнута.