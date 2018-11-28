На Киевском вокзале в Москве объявили эвакуацию

На Киевском вокзале в Москве днем в среду, 28 ноября, была объявлена эвакуация. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

Подчеркивается, что человек, не пожелавший назвать свое имя, позвонил на Киевский вокзал и сообщил, что в здании якобы заложена бомба. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и кинологи, которые уже приступили к проверке помещений, передает ТАСС.

Ранее сегодня сразу в десять торговых центров Москвы поступили сообщения о "заложенной бомбе". Всех посетителей и сотрудников данных ТЦ эвакуировали.