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В Краснодаре на детскую площадку рухнул балкон
28 ноября 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
На детскую площадку в Краснодаре рухнул балкон. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел в минувший вторник, 27 ноября, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.
Происшествие случилось в строящемся доме номер 139 на улице Старокубанской. В какой-то момент на 22-м этаже здания произошло обрушение кирпичной кладки балкона, передает "Свободная пресса". В результаты кирпичи упали вниз и пробили крышу детской площадки.
В администрации города отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Как сообщает ТАСС, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
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