В Краснодаре на детскую площадку рухнул балкон

На детскую площадку в Краснодаре рухнул балкон. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел в минувший вторник, 27 ноября, из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.

Происшествие случилось в строящемся доме номер 139 на улице Старокубанской. В какой-то момент на 22-м этаже здания произошло обрушение кирпичной кладки балкона, передает "Свободная пресса". В результаты кирпичи упали вниз и пробили крышу детской площадки.

В администрации города отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Как сообщает ТАСС, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

