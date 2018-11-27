Из московской школы экстренно эвакуировали 300 человек

Из школы, расположенной на севере Москвы, экстренно эвакуировали около 300 человек. Соответствующие меры были приняты после поступления анонимного звонка о минировании этого учебного заведения.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что данная информация поступила от подростка, который не пожелал назвать свое имя. Инцидент произошел в школе номер 158, расположенной по адресу: Прибрежный проезд, дом 12. Всех учеников и преподавателей временно перевели в школу номер 504, которая находится неподалеку.

Как сообщает во вторник РИА "Новости", в настоящий момент сотрудники полиции осматривают помещения и разыскивают звонившего.