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На Полярном Урале пропал 74-летний путешественник

26 ноября 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

На Полярном Урале пропал 74-летний путешественник
фото: pixabay.com

Путешественник-пенсионер пропал на Полярном Урале. 74-летний мужчина Лев Бушуев отправился 3 ноября в одиночный поход и перестал выходить на связь, вследствие чего была начата поисковая операция.

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Катер с пассажирами пропал во время шторма на Байкале

Известно, что сначала путешественника искали в Татарстане, после этого поиски проводили в Республике Коми, а затем и в горах Полярного Урала. Специалисты изучили ноутбук, который Бушуев оставил дома, и обнаружили координаты его маршрута, передает портал URA.RU.

Отмечается, что перед стартом путешествия пенсионер приобрел обратный билет на 16 ноября со станции Харп, но домой так и не вернулся.

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