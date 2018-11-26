На Полярном Урале пропал 74-летний путешественник

Путешественник-пенсионер пропал на Полярном Урале. 74-летний мужчина Лев Бушуев отправился 3 ноября в одиночный поход и перестал выходить на связь, вследствие чего была начата поисковая операция.

Известно, что сначала путешественника искали в Татарстане, после этого поиски проводили в Республике Коми, а затем и в горах Полярного Урала. Специалисты изучили ноутбук, который Бушуев оставил дома, и обнаружили координаты его маршрута, передает портал URA.RU.

Отмечается, что перед стартом путешествия пенсионер приобрел обратный билет на 16 ноября со станции Харп, но домой так и не вернулся.