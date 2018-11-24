Бродившую по путям девушку переехал трамвай в Петербурге

Молодая девушка во время прогулки по ночному Санкт-Петербургу попала под колёса трамвая. ЧП случилось на Московском проспекте Северной столицы. Она, к счастью, осталась жива и находится сейчас в больнице.

Девушка шла по выделенным путям во встречном направлении и, по утверждению водителя трамвая, сама кинулась под колёса.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что пострадавшая была не одна, а в компании молодых людей.