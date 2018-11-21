Опубликованы видеокадры с места обрушения моста под Воронежем

Инцидент произошел в селе Братки Терновского района. Мост обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. В Интернете опубликовано видео с места обрушения. Пострадали шесть человек.

Мост ремонтировали, когда два автомобиля МАЗ с прицепами начали одновременно по нему двигаться. Пролет обрушился, грузовики упали в реку Савала. Получили травмы водители машин и рабочие.