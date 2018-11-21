Беременная женщина и ее дети погибли при пожаре в Новой Москве

В многоквартирном доме в городе Щербинка в Новой Москве произошел пожар, при котором погибли женщина и ее двое детей. Очаг возгорания находился в квартире на 13 этаже 17-этажного дома.

Глава семейства отправлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку по факту пожара. Что загорелось в однокомнатной квартире - пока неясно. Скорее всего, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.