Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места происшествия в аэропорту Шереметьево, где накануне вечером при взлете самолета был сбит и получил смертельные травмы молодой мужчина. В Шереметьево на ВПП обнаружено тело мужчины

Накануне вечером, в 20.10 по московскому времени, экипаж Боинга-737, выполнявшего рейс Москва – Афины, сообщил в диспетчерскую службу, что при взлете лайнера произошло столкновение с неким живым объектом. При осмотре взлетно-посадочной полосы сотрудниками аэропорта были обнаружены останки мужчины.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты СКР. К настоящему моменту установлена личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении, ранее депортированный из Испании. В Москве он должен был пересесть на самолет, следовавший на родину, однако устроил дебош на борту по пути из Мадрида в Москву и был снят с рейса. Следователям еще предстоит выяснить, как человек оказался на взлетно-посадочной полосе, пишет «КП».