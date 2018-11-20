Массовая драка студентов произошла на западе Москвы

В минувший понедельник, 19 ноября, в западной части Москвы произошла массовая драка студентов. Соответствующую информацию утром во вторник предоставили сотрудники пресс-службы столичного ГУ МВД.

Инцидент был зафиксирован у дома номер 15 по Бобруйской улице. Известно, что студенты одного из московских вузов вступили в конфликт с неизвестными. Ссора в какой-то момент переросла в драку, вследствие чего оппоненты учащихся несколько раз выстрелили в воздух и сбежали.

Как уточняет ТАСС, травмы получили студенты 2000 и 1999 годов рождения, им понадобилась медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".