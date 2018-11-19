В Волгограде загорелся корпус областной больницы, пациентов эвакуировали

В Волгограде сегодня утром загорелось подвальное помещение в хирургическом корпусе областной больницы №1. На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов, пациенты эвакуированы.

Сообщение о пожаре в 11-м хирургическом отделении областной больницы №1 на улице Ангарской в Волгограде поступило на пульт экстренных служб в 9.12. По предварительным данным, в подвальном помещении корпуса загорелись личные вещи пациентов.

Прибывшие на место происшествия специалисты экстренных служб эвакуировали около 500 человек из здания загоревшегося корпуса, в том числе восемь лежачих больных. К настоящему моменту погибших и пострадавших нет, тушение пожара продолжается, сообщает «Высота 102».