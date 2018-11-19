Целая семья погибла в страшном пожаре под Ростовом
19 ноября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Ростовской области вечером в минувшее воскресенье произошел страшный пожар в одном из частных домов. Согласно последней информации, из-за пламени, охватившего здание, погибла целая семья.
В МЧС России по Ростовской области отметили, что пожар вспыхнул в городе Шахты. Загорелся одноэтажный частный дом, в котором находились двое мужчин, женщина, а также ребенок четырех лет. Как уточняет утром в понедельник "Свободная пресса", все они погибли.
Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Известно, что дом газифицирован не был. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес