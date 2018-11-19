Целая семья погибла в страшном пожаре под Ростовом

В Ростовской области вечером в минувшее воскресенье произошел страшный пожар в одном из частных домов. Согласно последней информации, из-за пламени, охватившего здание, погибла целая семья.

В МЧС России по Ростовской области отметили, что пожар вспыхнул в городе Шахты. Загорелся одноэтажный частный дом, в котором находились двое мужчин, женщина, а также ребенок четырех лет. Как уточняет утром в понедельник "Свободная пресса", все они погибли.

Уточняется, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Известно, что дом газифицирован не был. Устанавливаются обстоятельства случившегося.