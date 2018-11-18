В небе над Германией столкнулись два самолета
18 ноября 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
В небе над немецким городом Кюкховен столкнулись два легкомоторных самолета, один из которых заходил на посадку, а другой в это время взлетал. Один пилот погиб, второй в больнице с серьезными травмами.
Воздушно-транспортное происшествие произошло накануне, 17 ноября. Два легкомоторных самолета столкнулись, когда один из них взлетал, а второй заходил на посадку, сообщила полиция города Кюкховен.
Полицейские также сообщили, что старшему из пилотов было 70 лет, он погиб во время аварии. Пилоту второго самолета – 60 лет. он выжил, но госпитализирован с серьезными травмами. Версию аварии из-за неблагоприятных погодных условий в полиции опровергают, поскольку погода в момент происшествия была безоблачной и безветренной, пишет «Газета.ру».
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