Виктор Янукович госпитализирован в НИИ им. Склифосовского

Экс-президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, расположенный в Москве. Предположительно, причиной обращения к медикам стал теннис.

В "Склифе" подтвердили, что Виктор Янукович был госпитализирован в пятницу. Однако, по словам врачей, после оказания медицинской помощи политик был выписан в тот же день.

"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", - заявили журналистам в справочной, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, у Януковича были диагностированы травмы спины и колена, полученные в ходе игры в теннис на одном из подмосковных теннисных кортов.