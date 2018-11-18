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Виктор Янукович госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
18 ноября 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, расположенный в Москве. Предположительно, причиной обращения к медикам стал теннис.
В "Склифе" подтвердили, что Виктор Янукович был госпитализирован в пятницу. Однако, по словам врачей, после оказания медицинской помощи политик был выписан в тот же день.
"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", - заявили журналистам в справочной, сообщает РИА Новости.
По некоторым данным, у Януковича были диагностированы травмы спины и колена, полученные в ходе игры в теннис на одном из подмосковных теннисных кортов.
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