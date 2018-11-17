Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне утром в субботу, 17 ноября, был локализован. В Минэнерго РФ сообщили, что в настоящий момент специалисты проводят проливку в здании.

Согласно данным специалистов мобильной лаборатории, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара выявлено не было. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС на своей страничке в социальной сети Twitter.