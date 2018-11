В Лондоне умер ученый-биохимик Жорес Медведев

Российский и британский ученый Жорес Медведев 15 ноября умер в Лондоне. О кончине Жореса Медведева, которому было 93 года, сегодня сообщил его брат - близнец - историк и публицист Рой Медведев.

Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (Тбилиси, Грузия). В 1950 году окончил Московскую сельскохозакадемию имени Тимирязева. С 1962 по 1969 годы руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске (Калужская область). В 1969 году был уволен с работы в связи с выходом книги в США на английском The Rise and Fall of T. D. Lysenko ("Подъем и падение Т.Д. Лысенко").

Биохимик и геронтолог Жорес Медведев в 1972 году был приглашен на работу в отдел генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне для экспериментальной проверки одной из теорий старения, которую он начал разрабатывать в Советском Союзе в 1961 году. В 1973 году ученый выехал в Англию и был лишен гражданства СССР.

Гражданство было возвращено Медведеву в 1990 году указом президента СССР Михаила Горбачева. Ученый не вернулся на родину, но стал часто посещать Россию.

Жорес Алферов являлся членом Нью-Йоркской академии наук. Ученый - лауреат международных премий, автор книг и статей по геронтологии, генетике, биохимии, экологии и истории.