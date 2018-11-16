В Казахстане чемпиона по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем

В Казахстане знаменитого дзюдоиста Жасулана Абиева убили в очереди за углем. Ему было 33 года.

Как стало известно из казахских СМИ, убийство произошло 12 ноября в городе Семей.

Между дзюдоистом и мужчиной, стоявшими в одной очереди на угольном разрезе Каражыра, произошел конфликт. Словестная перепалка переросла в драку. Абиев получил травму головы и скончался. Факт смерти дзюдоиста подтвердили в городском управлении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Семея. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Люди откуда столько ненависти к друг другу. Недавно только убили Дениса Тена теперь Жасулан Абиев, за что всё это, за то что они возвышали достижения в области спорта и процветания Казахстана. ОСТАНОВИТЕСЬ", - пишут в соцсети.

Жасулан Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг. В 2010 году Абиев завершил спортивную карьеру и занялся бизнесом.