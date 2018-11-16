В Краснодаре из-за пьяного дебошира вынужденно приземлился самолет Сочи – Москва

В Краснодаре из-за пьяного дебошира совершил экстренную посадку самолет, летевший из Сочи в Москву. В Следственном комитете уточнили, что инцидент на борту произошел днем в пятницу, 16 ноября.

Согласно последней информации, 35-летний житель Санкт-Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, агрессивно вел себя и не выполнял требований бортпроводников. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту и снять хулигана с рейса.

Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте".