Жительница Ямала убила супруга из-за плохого ремонта

Жительница города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе убила собственного мужа из-за плохого ремонта. Конфликт, который привел к гибели мужчины, вспыхнул еще в сентябре текущего года.

Известно, что супруги распивали алкоголь и поссорились из-за некачественных ремонтных работ. Обвиняемая в какой-то момент схватила кухонный нож и ударила мужа в область грудной клетки. Затем она самостоятельно вызвала "скорую помощь", однако врачи ничем не смогли помочь мужчине, передает РИА "Новости".

Женщина не отрицает вину в совершенном преступлении. Согласно последней информации, она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.