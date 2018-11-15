Сибирячка перевела миллион рублей боевикам ИГ*

По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ*, подготовку и совершение преступлений.

ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресекла на территории Томской области деятельность организованной группы лиц, причастной к сбору денежных средств для целей ИГ*, пишет ТАСС.

Злоумышленники размещали в закрытых чатах Telegram реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе группировки на территории Сирии.

По обвинению в финансировании "Исламского государства"* задержана жительница города Стрежевого. По информации ведомства, она успела перевести террористам 1 миллион рублей.

*Запрещенная в России террористическая организация.