Сибирячка перевела миллион рублей боевикам ИГ*
15 ноября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ*, подготовку и совершение преступлений.
ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресекла на территории Томской области деятельность организованной группы лиц, причастной к сбору денежных средств для целей ИГ*, пишет ТАСС.
Злоумышленники размещали в закрытых чатах Telegram реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе группировки на территории Сирии.
По обвинению в финансировании "Исламского государства"* задержана жительница города Стрежевого. По информации ведомства, она успела перевести террористам 1 миллион рублей.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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