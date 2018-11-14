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Саратовский чиновник «ликвидировал» свалку при помощи фотошопа
14 ноября 2018, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудник администрации в Саратовской области лишился работы после того, как с помощью фоторедактора "избавился" от стихийной свалки мусора. Чиновник подделал фотографии для отчета.
Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта со ссылкой на руководителя исполкома ОНФ в Саратовской области Сергея Шарова, передает агентство ТАСС.
В Минприроды пояснили, что принимают от муниципалитетов только те снимки, которые сделаны с аналогичного ракурса. Поскольку фото были идентичны, не считая отсутствия мусора, никто не усомнился в их подлинности.
Между тем, активисты выехали на место и выяснили, что свалка в ее неизменном виде располагается на том же самом месте. Отныне все фотоотчеты станут проверять на использование редактуры.
Ранее в Саратовской области уволили министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову, заявившую, что россиянину для проживания вполне достаточно 3,5 тыс. рублей в месяц.
Фото: Instagram
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