Саратовский чиновник «ликвидировал» свалку при помощи фотошопа

Сотрудник администрации в Саратовской области лишился работы после того, как с помощью фоторедактора "избавился" от стихийной свалки мусора. Чиновник подделал фотографии для отчета.

Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта со ссылкой на руководителя исполкома ОНФ в Саратовской области Сергея Шарова, передает агентство ТАСС.

В Минприроды пояснили, что принимают от муниципалитетов только те снимки, которые сделаны с аналогичного ракурса. Поскольку фото были идентичны, не считая отсутствия мусора, никто не усомнился в их подлинности.

Между тем, активисты выехали на место и выяснили, что свалка в ее неизменном виде располагается на том же самом месте. Отныне все фотоотчеты станут проверять на использование редактуры.

Ранее в Саратовской области уволили министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову, заявившую, что россиянину для проживания вполне достаточно 3,5 тыс. рублей в месяц.









Фото: Instagram