В Сочи под Адлером рухнул автомобильный мост

В Адлерском районе Сочи в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на четвертом километре автодороги Адлер-Нижняя Шиловка обрушился мост. Движение в настоящий момент перекрыто. В Сочи из-за паводка рухнул участок федеральной трассы, ж/д сообщение прервано

Как сообщили АН в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники ГИБДД регулируют движение по данному маршруту, разворачивая автомобили в направлении объездных путей.

В ликвидации последствий ЧП задействованы силы и средства РСЧС в количестве 35 человек и 12 единиц техники, а также оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона.