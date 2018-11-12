В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека

В Дагестане в понедельник произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

ЧП произошло около пяти вечера в Кизлярском районе Дагестана на трассе Кавказ Р-217. Рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем Лада Приора, который вылетел на "встречку".

Пассажиры и водитель легковушки погибли. Кроме того, пострадал водитель автобуса. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 29 человек и 10 единиц техники.