В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека
12 ноября 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане в понедельник произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
ЧП произошло около пяти вечера в Кизлярском районе Дагестана на трассе Кавказ Р-217. Рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем Лада Приора, который вылетел на "встречку".
Пассажиры и водитель легковушки погибли. Кроме того, пострадал водитель автобуса. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 29 человек и 10 единиц техники.
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