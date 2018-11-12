Появились новости о состоянии школьницы, избитой сверстниками на Ставрополье
12 ноября 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 12 ноября, появились новости о состоянии девочки, избитой школьницами в Минеральных Водах на Ставрополье. Пострадавшая после инцидента была доставлена в больницу с различными ушибами.
В пресс-службе губернатора региона отметили, что состояние девочки в настоящий момент является удовлетворительным. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что школьники жестоко избили свою сверстницу руками и ногами. Губернатор взял данную ситуацию под свой личный контроль. В Минеральных Водах уже началась проверка, результаты которой лягут в основу воспитательных работ в учебных заведениях на территории Ставрополья.
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