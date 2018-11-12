На Ямале водитель насмерть сбил школьницу и скрылся
12 ноября 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе в Новом Уренгое и скрылся с места аварии. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 11 ноября.
Известно, что девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки совершил на нее наезд. Школьница погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью, передает URA.RU. Уточняется, что водитель даже не сбросил скорость перед "зеброй".
Мужчина уехал и снял со своей машины номера, однако через три часа после ДТП его удалось найти. В момент случившегося автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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