Видео, как в Чите спасли примерзшую ко льду озера собаку
11 ноября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Чите на озере Кенон спасатели освободили из ледяного плена собаку. В ходе патрулирования прибрежной зоны они заметили животное, задние лапы и хвост которого примерзли ко льду.
Спасатели освободили собаку и доставили ее на берег. На берегу животное согрели и накормили. Убедившись, что более никакая опасность псу не угрожает, его отпустили.
Озеро Кенон расположено в черте города. Температура в Чите в воскресенье составила -5 градусов, ночью столбики термометров опускались до -8 градусов.
Видео: пресс-служба "Забайкалпожспаса".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес