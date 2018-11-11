Видео, как в Чите спасли примерзшую ко льду озера собаку

В Чите на озере Кенон спасатели освободили из ледяного плена собаку. В ходе патрулирования прибрежной зоны они заметили животное, задние лапы и хвост которого примерзли ко льду.

Спасатели освободили собаку и доставили ее на берег. На берегу животное согрели и накормили. Убедившись, что более никакая опасность псу не угрожает, его отпустили.

Озеро Кенон расположено в черте города. Температура в Чите в воскресенье составила -5 градусов, ночью столбики термометров опускались до -8 градусов.





Видео: пресс-служба "Забайкалпожспаса".