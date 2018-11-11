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Видео очевидцев: на месте пожара в московском ангаре слышны взрывы
11 ноября 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Столичное ГУ МЧС остановило пламя на ул. Адмирала Корнилова, пожар локализован. Но ликвидировать возгорание пока не удалось. Кроме того, по сообщениям очевидцев, на месте ЧП слышны мощные хлопки.
Пожарные продолжают борьбу с огнем, вспыхнувшим в воскресенье в металлическом ангаре. На данный момент известно, что пожар бушует на площади 200 квадратных метров.
Некоторое время назад в ангаре произошло частичное обрушение кровли. Очевидцы сообщают также о сериях мощных хлопков, которые доносятся со стороны горящего здания.
Видеоролик предоставлен телеканалом РенТВ
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