В Москве загорелся ангар, пожар бушует на площади 200 квадратных метров

Одноэтажный металлический загорелся в Москве. Пламя бушует на площади 200 квадратных метров, с огнем борются пожарно-спасательные службы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в воскресенье.

Как передает РИА Новости, возгорание произошло по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 5. Согласно информации на сайте ведомства, сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.