В Москве загорелся ангар, пожар бушует на площади 200 квадратных метров
11 ноября 2018, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]
Одноэтажный металлический загорелся в Москве. Пламя бушует на площади 200 квадратных метров, с огнем борются пожарно-спасательные службы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в воскресенье.
Как передает РИА Новости, возгорание произошло по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 5. Согласно информации на сайте ведомства, сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.
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