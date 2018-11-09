Россиянин задержан в Болгарии по запросу США
9 ноября 2018, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Болгарии задержали гражданина России по запросу США за "интернет-мошенничество". Сообщается, что россиянин задержан на срок до двух месяцев с последующей экстрадицией в Соединенные Штаты.
В США россиянин проходит по делу о мошенничестве в интернете с ущербом около 7 миллионов долларов. Последнее время он проживал в городе Варна, сообщает болгарская прокуратура. Случаи мошенничества зафиксированы с осени 2014 по конец 2016 года. В США мужчине "светит" до 20 лет лишения свободы.
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