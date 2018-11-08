Более 10 кошек выбросили с балкона 4 этажа в Краснодаре

Инцидент произошел сегодня утром во дворе многоэтажного дома по улице Ставропольской в Краснодаре. Местные жители увидели, что какой-то мужчина выбрасывает с балкона кошек, и вызвали полицию.

Как оказалось, на четвертом этаже, откуда и были выброшены зверушки, находится 5 квартир, объединенные одной дверью и принадлежат одной женщине. Эту дверь никто полицейским не открыл. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ни один кот не погиб, но многие получили травмы.

Напомним, статья о жестоком обращении с животными предусматривает до пяти лет лишения свободы.