Жуткую записку нашли в аптеке в коробке лекарств

Правоохранители выясняют, откуда взялась записка, которую на днях обнаружили в коробке с лекарством в Нижнем Новгороде. В полицию обратилась заведующая одной из аптек города.

На инструкции к лекарству от остеохондроза кто-то написал, что находится "в заложниках" на производстве лекарственных средств. В записке утверждается, что это не шутка, рассказывается, что происходит постоянное изнасилование, умершую на предприятии женщину закопали прямо во дворе.

Лекарство, судя по упаковке, производят в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщает РЕН-ТВ. Возможно, что это подделка, возможно, кто-то просто решил так неумно пошутить.