СМИ: мужа телеведущей Елены Малышевой сбил автобус

Супруга телеведущей Елены Малышевой сбил автобус. Происшествие случилось шестого ноября. Как сообщают СМИ, у Игоря Малышева медики диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

59-летнего мужчину экстренно госпитализировали. Инцидент произошел на улице Покровка в центре Москвы. Комментариев Елены Малышевой пока нет. Известно, что в настоящий момент она находится на съемках.