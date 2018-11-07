В Курской области житель таунхауса залил ртутью квартиру соседей

Житель Курской области залил квартиру соседей ртутью, которую в течение двенадцати лет хранил на своем чердаке. Данное происшествие случилось в одном из таунхаусов, расположенных в городе Льгов.

Известно, что в доме проживают две семьи. Соседи мужчины вернулись домой и заметили, что в одной из комнат стены и мебель полностью покрыты ртутью. Как сообщает "КурскТВ", перепуганные владельцы жилья незамедлительно позвонили в экстренные службы.

Полицейские, прибывшие на место, собрали шарики ртути, а эксперты химико-радиометрической лаборатории установили, что показатели превысили норму в десятки раз.

Мужчина, который держал на чердаке ртуть, утверждает, что она случайно попала в квартиру его соседей. Якобы он хотел унести емкость из дома, но споткнулся и опрокинул ее. Пострадавшие, однако, не верят его словам. Материалы данного дела уже передали в СК РФ.