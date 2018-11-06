На аэродроме в Крыму обнаружена бомба

На аэродроме Бельбек под Севастополем нашли авиационную бомбу. Как сообщает газета "Известия" снаряд чудом не сдетонировал. Обезвреживанием бомбы займется севастопольский ОМОН "Беркут".

Во время проведения земельных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы рабочие обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления Росгвардии.

"При выемке грунта строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора. По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.