На аэродроме в Крыму обнаружена бомба
6 ноября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
На аэродроме Бельбек под Севастополем нашли авиационную бомбу. Как сообщает газета "Известия" снаряд чудом не сдетонировал. Обезвреживанием бомбы займется севастопольский ОМОН "Беркут".
Во время проведения земельных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы рабочие обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления Росгвардии.
"При выемке грунта строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора. По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
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