Рабочего придавило бетонной плитой на стройплощадке в Москве

В понедельник, 5 ноября, на строительной площадке в Москве произошел инцидент. Согласно последней информации, одного из рабочих на объекте, расположенном на юге столицы, придавило бетонной плитой.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что происшествие случилось на стройплощадке, которая находится на Автозаводской улице.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. На место прибыла бригада "скорой помощи". Информации о состоянии пострадавшего рабочего пока не поступало, передает сегодня утром РИА "Новости".