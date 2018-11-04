В небе над столицей Канады столкнулись два самолета

Сегодня в воздушном пространстве над столицей Канады столкнулись два самолета. Борт меньшего размера потерпел крушение после столкновения, второму самолету удалось вернуться в аэропорт.

Авиакатастрофа произошла в небе над Оттавой сегодня около 10.00 по местному времени (18.00 мск). Два самолета столкнулись в воздухе, после чего самолет меньшего размера потерпел крушение. Более крупному борту удалось вернуться обратно в аэропорт Оттавы.

Канадская сторона не разглашает подробности авиакатастрофы. Пока остается неизвестным число жертв и пострадавших при столкновении двух авиалайнеров. Полиция Оттавы также отказывается давать комментарии по поводу инцидента, сообщает РИА Новости.